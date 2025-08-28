U-Special Bus: दिल्ली में ‘यू-स्पेशल’ बसों की वापसी, 67 डीयू कालेजों को देंगी सेवाएं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 28, 2025 17:57 IST2025-08-28T17:55:08+5:302025-08-28T17:57:31+5:30
U-Special Bus:
U-Special Bus: राष्ट्रीय राजधानी में छात्रों की जरूरतों के अनुकूल यात्रा का विकल्प मुहैया कराने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ‘यू-स्पेशल’ बस सुविधा फिर से शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार छात्रों को मेट्रो ट्रेनों में यात्रा के लिए रियायती ‘पास’ उपलब्ध कराने के बारे में "गंभीरता से काम" कर रही है। ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा 25 बसों के साथ शुरू की गई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 67 कालेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक जाएंगी।
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta and Transport Minister Pankaj Singh flag off 100 new buses, including 50 revamped 'U' Special buses after 30 years.— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/kPpikUuvtF
ये इलेक्ट्रिक बसें 25 से अधिक मार्गों पर परिचालित होंगी और मेट्रो स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर रुकेंगी। गुप्ता ने कहा, "जहां पिछली सरकार ‘यू-टर्न’ लेती थी, वहीं हमारी सरकार हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहती है और दिल्ली को आगे ले जाती है।" उन्होंने कहा कि ‘यू-स्पेशल’ बसें विश्वविद्यालय की जीवन रेखा हुआ करती थीं, जिसमें हजारों छात्र अपने कालेजों तक आना-जाना करते थे लेकिन यह सेवा बंद कर दी गई। गुप्ता ने कार्यक्रम में कहा, "मैंने 1998 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय छोड़ दिया था और उस समय बसें चलना बंद हो गई थीं। अब मैं फिर विश्वविद्यालय लौट रही हूं और मेरे साथ यह बसें भी हैं।"
‘एक्स’ पर एक हिंदी पोस्ट में गुप्ता ने बसों में यात्रा के अपने समय को याद किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "यह सिर्फ एक बस नहीं है बल्कि दोस्ती, गपशप और हंसी की एक चलती-फिरती दुनिया है। जहां हम सीढ़ियों पर बैठकर अंताक्षरी खेलते थे, आज आप एफएम सुनेंगे लेकिन भावनाएं वही रहेंगी।" एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह नयी बसें उत्तर और दक्षिण परिसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सीधा जोड़ेंगी। गुप्ता ने कहा, "यह बसें कालेज समय के अनुसार चलेंगी ताकि विद्यार्थियों को अधिकतम सुविधा मिल सके।" अधिकारियों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में ‘यू’-विशेष बस सेवाएं बंद कर दी गई थीं। उन्होंने कहा कि ‘यू-विशेष’ बसों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रही है और शून्य प्रदूषण वाली ई-बसें इसमें मदद करेंगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछले छह महीनों से दिल्ली को आगे ले जाने और यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि सभी ‘यू-स्पेशल’ बसें इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित हैं और छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से युक्त हैं। उन्होंने बताया कि छात्र इन बसों में क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं। मेट्रो ट्रेन यात्रा के लिए रियायती दरों पर पास उपलब्ध कराने की छात्रों की मांग का हवाला देते हुए गुप्ता ने कहा कि सरकार इस मामले पर 'गंभीरता से काम' कर रही है।
दिल्ली परिवहन निगम ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, " ‘यू’-विशेष बसें युवाओं के लिए, युवाओं के साथ। अब हमारी बसों में रेडियो और मधुर संगीत बजेगा। यात्री अपने पसंदीदा गाने सुन सकेंगे और अपने प्रियजनों को मधुर संदेश और गीत भी समर्पित कर सकेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "बस यात्रा अब उबाऊ नहीं रहेगी बल्कि यह एक दोस्ताना और यादगार अनुभव बन जाएगी। बस अब आपकी दोस्त बन जाएगी इसीलिए इस अभियान का नाम रखा गया है...‘बस कर बडी’ क्योंकि यह दिल से दिल तक संगीतमय जुड़ाव के बारे में है।"