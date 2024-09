जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ विरोधी अभियान में दो आतंकवादी ढेर, युद्धकालीन सामान बरामद

Highlights सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में युद्ध सामग्री का सामान भी बरामद किया है। सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने दो एके-47 और एक पिस्तौल सहित बड़ी मात्रा में युद्ध जैसा सामान बरामद किया है।

Nowshera anti-infiltration operation: भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा शहर के लाम के सामान्य क्षेत्र में शुरू किए गए घुसपैठ विरोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए।

OP KANCHI



Based on inputs from intelligence agencies and @JmuKmrPolice regarding a likely infiltration bid, an anti-infiltration Operation was launched by #IndianArmy on the intervening night of 08-09 Sep 24 in general area Lam, #Nowshera.



Two terrorists

