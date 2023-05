दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तबादला विवाद पर खींचतान जारी, 'आप' का आरोप- सेवा सचिव अनिल मोरे ने बिना बताए छोड़ा सचिवालय

May 13, 2023

दिल्ली में अधिकारियों के तबादले संबंधी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप और केंद्र के बीच खींचतान जारी है। सेवा सचिव आशीष मोरे के ट्रांसफर विवाद पर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

सेवा सचिव के तबादले को लेकर दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच खींचतान (फाइल फोटो)