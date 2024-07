'तुमसे ना हो पाएगा...' उपचुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी पर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज, ममता ने भी साधा निशाना

Highlights उपचुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी पर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज मोइत्रा ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा और "एजेंसी राज" लगातार ताकत खो रहे हैं उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं "तुमसे ना हो पायेगा" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर भारी पड़ा। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर जीत हासिल की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा और "एजेंसी राज" लगातार ताकत खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं "तुमसे ना हो पायेगा" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

So @AITCofficial wins 4/4 assembly by-polls in Bengal while INDIA wins 10/13 nationally. @BJP4India & its Agency Raj continues its losing streak. People are saying “Tumse na ho payega @narendramodi “