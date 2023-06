मणिपुर में जातीय हिंसा में 80 से अधिक लोगों की गई जान, केंद्र सरकार ने किया बदलाव, त्रिपुरा कैडर के 1993 बैच के अधिकारी को बनाया पुलिस महानिदेशक

Highlights तीन साल के लिए मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। मणिपुर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी पी. डोंजेल की जगह लेंगे। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (गृह) के पद पर नियुक्त किया गया है।

इंफालः त्रिपुरा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजीव सिंह को बृहस्पतिवार को तीन साल के लिए मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आधिकारिक आदेश के अनुसार, त्रिपुरा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को तीन साल के लिए अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर भेजा गया है।

वह मणिपुर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी पी. डोंजेल की जगह लेंगे। उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (गृह) के पद पर नियुक्त किया गया है। वह इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले थे। आधिकारिक आदेशानुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्रिपुरा कैडर से मणिपुर कैडर में सिंह की अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति को ‘‘जनहित में एक विशेष मामले के रूप में नीतिगत छूट के तहत नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए’’ मंजूरी दे दी।

