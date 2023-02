Tripura Assembly Elections 2023: 12 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला, राजनाथ सिंह ने कहा-भाजपा ने चेहरा बदल दिया, माकपा ने गरीब लोगों का शोषण किया

Highlights सीपीएम त्रिपुरा के तहत कुछ भी नहीं मिला है। पानी, वॉशरूम और बिजली मिली। 12 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है।

Tripura Assembly Elections 2023: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर हमला किया। वेस्ट त्रिपुरा में रैली को संबोधित करते सिंह ने कहा कि पहले अगरतला में गंदगी थी, सड़कें अच्छी नहीं थी। कुछ मोहल्लों में मैं गया था लोग कहते थे हमारे यहां बिजली कब चली जाएगी कहा नहीं जा सकता।

सीपीएम त्रिपुरा के तहत कुछ भी नहीं मिला है। 2018 से भाजपा सरकार के साथ, राज्य को पानी, वॉशरूम और बिजली मिली। 12 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। आज जिस प्रकार की सड़कें और सफाई अगरतला में देखी, हमने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। सिंह ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर वर्षों तक त्रिपुरा के लोगों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद राज्य का चेहरा बदल गया है।

Unakoti, Tripura | We opened Vandhan Kendras in the interior jungles of Tripura to boost skill upgradation. We hope that the people of Tripura give us the chance to serve them again in the upcoming elections: Rajnath Singh, Union Defence Minister pic.twitter.com/l5vAMe0Zv1

उनाकोटि जिले के कैलाशहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा अब आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। सिंह ने कहा, ‘‘पूरा पूर्वोत्तर इंटरनेट की मदद से तेजी से विकास देख रहा है। त्रिपुरा आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है।’’ सिंह ने कहा, ‘‘माकपा खुद को गरीबों के रक्षक के रूप में दावा करती है लेकिन वे वही हैं जिन्होंने वर्षों तक गरीब लोगों का शोषण किया।

उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य का चेहरा बदल गया। लोगों ने भाजपा को जीरो से हीरो बनाया।’’ चुनावी राज्य के दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को पहुंचे सिंह ने कहा कि भाजपा राज्य में विकास लेकर आई, जहां माकपा के शासन के दौरान बुनियादी ढांचा खराब था।

Unakoti, Tripura | People of Tripura have seen many ups and downs. They have an unbreakable bond with India. Connectivity was a difficult part for the people of Tripura, BJP has solved that problem since 2018: Rajnath Singh, Union Defence Minister at ‘Vijay Sankalp Rally’ pic.twitter.com/2t87oq5xrA