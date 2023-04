वीडियो: जम्मू-कश्मीर के रामबन में जबरदस्त भूस्खलन, पहाड़ों से गिरते पत्थरों से पर्यटकों में मची अफरा-तफरी

Highlights जम्मू-कश्मीर के रामबन में जबरदस्त भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। क्लिप में पहाड़ों से पत्थर टूट कर जमीन पर गिरते हुए देखे जा रहा है। वीडियो के अलगे हिस्से में राममार्ग पर खड़े पर्यटकों के बीच अफरा-तफरी देखा गया है।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक जबरदस्त भूस्खलन का वीडियो सामने आया है जिसमें पहाड़ से पत्थर गिरते हुए देखे गए है। यह घटना रविवार को रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी है। ऐसे में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को इस्तेमाल करने वाले पर्यटकों ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया है।

हालांकि इस भूस्खलन में अभी तक किसी के घायल होने की बात सामने नहीं आई है बल्कि सेना का एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई है। यह भूस्खलन इतना खतरनाक था कि इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहे पर्यटक भी वहां से भागने लगे और गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने लगी।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ जिसमें पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर टूट कर नीचे गिरने लगे। इस वीडियो को काफी दूर से शूट किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बडे़-बड़े चट्टान टूट कर गिर रहे है और पहाड़ के आसपास पूरा धूल-धूल छा गया है।

Horrific picture of landslide in #Ramban, Jammu and Kashmir, a large part of the mountain broke down. pic.twitter.com/k3qbdyUcag