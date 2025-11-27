टमाटर की कीमत ने लोगों की जेब की खाली, दिल्ली-NCR में राहत के लिए सरकार चला रही सब्सिडी वैन; जानें कैसे मिलेगा फायदा

Tomato Price Hike: भारत ने नई दिल्ली में टमाटर की बढ़ती खुदरा कीमतों के कारण सब्सिडी वाले दाम ₹52 प्रति किलो पर बेचना शुरू कर दिया है, जो चक्रवात मोन्था से फसल को हुए नुकसान के बाद ₹80 प्रति किलो से अधिक हो गए थे। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से टमाटर की आपूर्ति में कमी के बीच कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह अभियान अन्य महानगरों में भी चलाया जाएगा।

Tomato Price Hike: टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए राहत देने का फैसला किया है। भारत सरकार ने राजधानी के कुछ हिस्सों में सब्सिडी वाले टमाटर बेचना शुरू कर दिया है और कीमतों को कम करने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में भी इस ऑपरेशन को बढ़ाएगा, जो पिछले महीने चक्रवात मोन्था से फसल के नुकसान के कारण बढ़ गए हैं।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में चक्रवात के आने से सप्लाई में रुकावट आने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में रिटेल कीमतें ₹80 प्रति kg को पार कर गई हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) के माध्यम से “जनता” ब्रांड के टमाटर ₹52 प्रति kg पर बेचने का फैसला किया है, अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर पहले बताया।

सरकार का यह कदम संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले आया है, जो 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। हाल के दिनों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सप्लाई कम हो गई है, जिससे थोक और रिटेल कीमतें बढ़ गई हैं। 

पहले अधिकारी ने कहा कि हाल ही में चक्रवात मोन्था से आई भारी बारिश और तेज हवाओं से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी टमाटर की सब्सिडी वाली बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।

नवंबर में यह पहला ऐसा मार्केट इंटरवेंशन है क्योंकि टमाटर और प्याज का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन आमतौर पर अगस्त और अक्टूबर के बीच किया जाता है, जब मॉनसून की बारिश के कारण मौसमी कमी बढ़ जाती है।

कृषि मंत्रालय के 2024-25 के तीसरे एडवांस अनुमान के अनुसार, भारत का टमाटर का प्रोडक्शन पिछले साल के 21.32 मिलियन टन से घटकर 19.46 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का हिस्सा क्रमशः लगभग 16% और 10% है। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले का मदनपल्ले इलाका और कर्नाटक में कोलार-चिक्काबल्लापुर बेल्ट—हाइब्रिड टमाटर के लिए भारत की दो सबसे प्रभावशाली मंडियां—ने खराब फसलों और कम आवक की सूचना दी है।

टमाटर मोबाइल वैन और काउंटर के ज़रिए दिल्ली-NCR की खास जगहों जैसे कृषि भवन, बाराखंभा रोड, खारी बावली, साकेत, मालवीय नगर, पटेल चौक, आर.के. पुरम, नेहरू प्लेस, रोहिणी, द्वारका और नोएडा में बेचे जाएंगे।

