काली विवाद: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भोपाल में मामला दर्ज, सीएम चौहान बोले-अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

Highlights लोगों को अपनी इच्छानुसार अपने देवी-देवताओं की कल्पना करने का हक है। देवी काली मांस भक्षण करने वाली एवं मदिरा स्वीकार करने वाली देवी हैं। काली का स्वरूप है जिसकी लोग वहां पूजा करते हैं।

भोपालः तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर हंगामा जारी है। भाजपा ने टीएमसी सांसद पर हमला बोल दिया है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल ने इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया एवं उसकी निंदा की। इस बीच सांसद महुआ पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

FIR registered against TMC MP Mahua Moitra in Bhopal over her alleged controversial statement on Goddess Kali. Case registered under section 295A of IPC for hurting religious sentiments (file pic) pic.twitter.com/yRydMr1iF2

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में देवी काली पर उनके कथित विवादास्पद बयान को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में IPC की धारा 295A के तहत केस दर्ज किया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। देवी-देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

"Bring it on BJP! I am a Kali worshipper. I am not afraid of anything. Not your ignoramuses. Not your goons. Not your police. And most certainly not your trolls. Truth doesn’t need backup forces," tweets TMC MP Mahua Moitra pic.twitter.com/ArAEYQ9RiQ