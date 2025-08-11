VIDEO: विरोध मार्च के दौरान महुआ मोइत्रा हुईं बेहोश, राहुल गांधी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है।

गौरतलब है कि विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वीडियो में प्रियंका गांधी समेत अन्य सांसद भी पुलिस बस के अंदर मौजूद थे। टीएमसी सांसद मिताली बाग भी आंदोलन के दौरान बेहोश हो गईं।

What is Mahua Moitra doing? 😳 pic.twitter.com/ht0pKLKfAe — Ankur Singh (@iAnkurSingh) August 11, 2025

. @AITCofficial MP Smt. Mahua Moitra (@MahuaMoitra) fell unconscious during the Opposition protest on SIR. LokSabha LoP Shri @RahulGandhi seen feeding water to Ms. Moitra. pic.twitter.com/aX0JIfIPc9 — Dipankar Kumar Das (@titu_dipankar) August 11, 2025

यह विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर 2024 के लोकसभा और अन्य विधानसभा चुनावों के दौरान "वोट चुराने" के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद किया गया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ "वोट चोरी" के आरोप लगाने के बाद विपक्ष ने कांग्रेस सांसद का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हिरासत में लिए गए अन्य विपक्षी नेताओं में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और टीएमसी सांसद सागरिका घोष शामिल हैं। सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया।

हिरासत में लिए जाने के बाद, विपक्ष के नेता ने कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, बल्कि संविधान बचाने की है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने एएनआई से कहा, "हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते। सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है। यह संविधान बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई एक व्यक्ति, एक वोट की है। हम एक साफ़-सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं।"

राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन के मकर द्वार से विरोध मार्च शुरू हुआ। सांसद "वोट चोर" के नारे लगाते हुए निर्वाचन सदन स्थित चुनाव कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

