टीएमसी नेता ने भाजपा के लिए प्रचार करने वाले विदेशियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: पार्टी की राज्य इकाई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किए जाने के बाद गुजरात में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में विदेशी नागरिकों की कथित संलिप्तता पर विवाद छिड़ गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिन्हें पार्टी के स्कार्फ पहने भाजपा के लिए प्रचार करते दिखाया गया था।

गोखले ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा, "यह भारतीय चुनावों में गंभीर विदेशी हस्तक्षेप के समान है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ-साथ भारत के वीजा कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है।" भाजपा गुजरात द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में विदेशी मूल के कुछ व्यक्तियों को चुनावी राज्य में भगवा पार्टी के लिए प्रचार करते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की सराहना करते देखा जा सकता है।

एक आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अपने नेता को सुनने के लिए, सम्मान देने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। गोखले ने आरोप लगाया कि चुनाव कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा द्वारा विदेशियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशियों ने रूसी आवाज उठाई और चुनाव में हस्तक्षेप के गंभीर सवाल उठाए।

पत्र में कहा गया, "इसलिए, भारत के चुनाव आयोग से अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू करें और गुजरात में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी को एक राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ आव्रजन कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करने के लिए सूचित करें।"

