पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा-नए संसद भवन पर हो रहे करोड़ों खर्चे लेकिन...., जानें

By भाषा | Published: May 30, 2023 07:23 AM

पश्चिम बंगाल को मनरेगा का धन नहीं दिए जाने पर बोलते हुए टीएमसी वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ‘‘उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करके नया संसद भवन बनाया है। केंद्र सेंट्रल विस्टा परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। जबकि उन्होंने राज्य में 100 दिन की मनरेगा योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपये लंबित रख रखे हैं।’’

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो