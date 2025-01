Tirupati Stampede: तिरुपति भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे सीएम नायडू, अधिकारियों के साथ बुलाई समीक्षा बैठक

Tirupati Stampede: आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भक्तों के बीच मची भगदड़ के कारण बड़ा हादसा हो गया। राज्य के सीएम मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को तिरुमाला भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मिलने जाएंगे। इससे पहले आंध्रा सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है।

गौरतलब है कि तिरुमाला श्रीवारी वैकुंठ द्वार टिकट काउंटर के पास विष्णु निवासम के पास 'दर्शन' टोकन वितरण के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी गुरुवार सुबह-सुबह आंध्र प्रदेश में एक दिन पहले हुई दुखद भगदड़ में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी सामान्य अस्पताल पहुंचे। इस घटना में छह लोगों की मौत भी हो गई।

तिरुपति कलेक्टर एस वेंकटेश्वर ने गुरुवार को कहा कि वैकुंठ एकादशी से पहले पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

#WATCH | On the stampede at Vishnu Nivasam during ticket collection for offering prayers last night, Tirupati Collector Dr. S. Venkateswar says, "...Elaborate arrangements have been made for Vaikunth Ekadasi this year by TTD and the District Administration. A sufficient number of… pic.twitter.com/BEfHiS9zCi — ANI (@ANI) January 9, 2025

कलेक्टर ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तिरुपति मंदिर भगदड़ समाचार लाइव: तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने गुरुवार को तिरुपति घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। इस घटना में छह लोगों की मौत भी हुई है।

टीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि भगदड़ में छह लोगों की मौत भीड़भाड़ के कारण हुई। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "(भगदड़ का) कारण भीड़भाड़ है...यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है...कल सीएम सब कुछ बताएंगे, आज पूरी रिपोर्ट आएगी। कुल 6 लोगों की मौत हुई है। कुछ तमिलनाडु से हैं और कुछ आंध्र प्रदेश से हैं। फिलहाल एक शव की पहचान हो गई है…"

आंध्र के सीएम नायडू ने गुरुवार को समीक्षा बैठक बुलाई। तिरुपति भगदड़ की घटना में छह लोगों की मौत के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए वह अधिकारियों से मिलने वाले हैं।

मिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गुरुवार को तिरुपति मंदिर भगदड़ मामले में छह लोगों की मौत पर दुख जताया।

तिरुपति के जिला कलेक्टर एस वेंकटेश्वर के अनुसार, पीड़ितों में से एक तमिलनाडु के सलेम का रहने वाला था।

स्टालिन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "तिरुपति में हुई दुखद भगदड़ से बहुत दुखी हूं, जिसमें तमिलनाडु के लोगों सहित कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। #तिरुपति भगदड़।"

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई दुखद भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया। बुधवार को हुए इस दुखद हादसे में छह लोगों की जान चली गई।

केटीआर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "तिरुपति में भगदड़ में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दुखद दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है।" बीआरसी एमएलसी के कविता ने भी तिरुपति भगदड़ दुर्घटना के दौरान छह श्रद्धालुओं की मौत पर चिंता व्यक्त की।

