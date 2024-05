Thunderstorm Hits Delhi-NCR: दिल्ली में धूल भरी आंधी से पेड़ उखड़े, इमारतों को नुकसान, दो की मौत और 23 घायल, दिल्ली हवाईअड्डे पर नौ उड़ानों का मार्ग परिवर्तित, देखें वीडियो

Highlights शहर में इमारतों और भवनों के कुछ हिस्सों के ढहने के बारे में भी 55 फोन आए। राष्ट्रीय राजधानी में तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने के संबंध में 202 सूचनाएं मिली। शुक्रवार देर शाम दिल्ली हवाईअड्डे पर नौ उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया।

Thunderstorm Hits Delhi-NCR: राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार रात आए तेज तूफान से संबंधित घटनाओं में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। तेज हवाओं के कारण दिल्ली में पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए और कई जगहों पर दीवारों के कुछ हिस्से गिर गए। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार देर रात धूल भरी आंधी के कारण कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई। अधिकारियों के अनुसार उन्हें पेड़ों, बिजली के खंभों और ‘होर्डिंग’ उखड़ने की घटनाओं के संबंध में 152 फोन आए, जिनमें से 130 फोन दिल्ली दमकल सेवा को किए गए।

🚨🚨Massive Thunderstorm hit Delhi right now.



Something big is going to happen☠️☠️ pic.twitter.com/FCgV26PKK6