Tral Encounter: त्राल में मारे गए आतंकियों की पहली तस्वीर आई सामने, लश्कर-ए-तैयबा से था कनेक्शन

Tral Encounter: जम्मू-कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिसमें दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल इलाके के नादर लोरगाम में गुरुवार को जारी मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराया गया है।

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि चल रहे ऑपरेशन में तीनों आतंकियों को कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मार गिराया गया था। सूत्रों के अनुसार, मारे गए तीनों आतंकी लश्‍करे तौयबा से जुड़े हुए थे।

हालांकि पिछले साल जब उन्‍होंने आतंकवाद की राह चुनी थी तो वे जैशे मुहम्‍मद के साथ थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मारे गए तीनों आतं‍कियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजर वानी और यावर अहमद बट के तौर पर हुई है। इन तीनों ने पिछले साल अप्रैल और अगस्‍त में आतंकवाद की राह थामी थी।

गौरतलब है कि मंगलवार को भी शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे और दो अन्य आतंकवादी मारे गए थे।

