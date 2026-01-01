तिरुवनंतपुरम नगर निगमः अत्यंत गर्व करने वाला अनुभव, समाज के सभी वर्गों में लोगों के साथ गूंजा?, पीएम मोदी ने जीत को “ऐतिहासिक” बताया

Thiruvananthapuram Municipal Corporation: केरल की राजधानी ने देश को कई नेता, समाज सुधारक, कलाकार, संगीतकार, कवि, सांस्कृतिक हस्तियां, संत और महापुरुष दिए हैं।

Thiruvananthapuram Municipal Corporation PM Modi calls victory historic An extremely proud experience, resonated with people across all sections of society | तिरुवनंतपुरम नगर निगमः अत्यंत गर्व करने वाला अनुभव, समाज के सभी वर्गों में लोगों के साथ गूंजा?, पीएम मोदी ने जीत को “ऐतिहासिक” बताया

HighlightsThiruvananthapuram Municipal Corporation: ऐसा शहर हमारी पार्टी को आशीर्वाद देता है, तो यह अत्यंत गर्व करने वाला अनुभव है।Thiruvananthapuram Municipal Corporation: विकसित तिरुवनंतपुरम बनाने का हमारा दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों में लोगों के साथ गूंजा है।Thiruvananthapuram Municipal Corporation: शहरी विकास के लिए किए गए प्रयासों को देखा है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी को समर्थन दिया।

Thiruvananthapuram: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के महापौर वी.वी. राजेश को पत्र लिखकर केरल की राजधानी में पहली बार सत्ता में आने पर उन्हें व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को बधाई दी है और इस जीत को “ऐतिहासिक” बताया है। राजेश को 30 दिसंबर को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि महापौर और उप महापौर जी.एस. आशा नाथ के शपथ ग्रहण के साथ तिरुवनंतपुरम में इतिहास रचा गया है। मोदी ने कहा कि केरल की राजधानी ने देश को कई नेता, समाज सुधारक, कलाकार, संगीतकार, कवि, सांस्कृतिक हस्तियां, संत और महापुरुष दिए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “जब ऐसा शहर हमारी पार्टी को आशीर्वाद देता है, तो यह अत्यंत गर्व करने वाला अनुभव है। विकसित तिरुवनंतपुरम बनाने का हमारा दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों में लोगों के साथ गूंजा है।” उन्होंने कहा कि लोगों ने केंद्र में भाजपा नीत सरकार के कामकाज और विभिन्न राज्यों में शहरी विकास के लिए किए गए प्रयासों को देखा है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी को समर्थन दिया।

मोदी ने कहा, “मैं इस शहर के लोगों के स्नेह के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत से उन्हें अत्यंत खुशी और गर्व की अनुभूति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, “तिरुवनंतपुरम के लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ हुआ है, वह ऐतिहासिक है। इसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएग।”

पत्र में मोदी ने वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की आलोचना करते हुए उन पर कुशासन, भ्रष्टाचार और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप भी लगाया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम की 101 में से भाजपा ने 50 सीट जीती हैं। इस नगर निगम पर पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत एलडीएफ का शासन था।

