VIDEO: ये लोग ट्रंप का नाम लेते ही ठंडे पड़ जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, देखें वीडियो

VIDEO: ये लोग ट्रंप का नाम लेते ही ठंडे पड़ जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: January 6, 2026 20:08 IST2026-01-06T20:06:18+5:302026-01-06T20:08:11+5:30
Asaduddin Owaisi Video: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया है। ओवैसी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा की 'ट्रंप का नाम आते ही सरकार ठंडी पड़ जाती है', 'टाँय-टाँय हो जाती है'। ओवैसी ने कहा की ट्रंप प्लेन में खड़े होकर बोल रहा है की मोदी अच्छा आदमी है मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया। अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीरे आजम बोलिए, और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे हैं ट्रंप के बारे में बोलने में अरे भाई इज्जत भी कोई चीज होती है, आगे उन्होंने कहा की कोई भी हमारे देश की तौहीन नहीं कर सकता।
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा
