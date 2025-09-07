पटना में मेट्रो का ट्रायल रन के दौरान हड़बड़ी में गड़बड़ी, मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए सूचना बोर्ड में स्पेलिंग में गलतियां
By एस पी सिन्हा | Updated: September 7, 2025 19:40 IST2025-09-07T19:40:34+5:302025-09-07T19:40:34+5:30
पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों को निपटाने में हड़बड़ी का नतीजा यह है कि मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए सूचना बोर्ड में स्पेलिंग में गलतियां की गई हैं।
पटना: बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा है। लेकिन जल्दबाजी में हो रहे काम में पीएमआरसीएल से एक बड़ी चूक हो गई। जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों को निपटाने में हड़बड़ी का नतीजा यह है कि मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए सूचना बोर्ड में स्पेलिंग में गलतियां की गई हैं।
खास बात तो यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गलतियां की गई हैं। लोग अब सोशल मीडिया पर पटना मेट्रो और पीएमआरसीएल को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उद्घाटन की हड़बड़ी में बिना प्रूफ रीडिंग के ये बोर्ड लगा दिए गए। जल्दबाजी में दरभंगा हाउस के पास स्थित पटना साइंस कॉलेज का नाम पटना मेट्रो के एक बोर्ड पर 'पटना विज्ञापन महाविद्यालय' लिख दिया गया।
अंग्रेजी में भी 'कालेज' की जगह 'कालैज' लिखा गया है। इसी तरह से पटना जंक्शन की स्पेलिंग भी गलत छपी है, जहां इसे ‘पटना जक्शन’ लिखा गया है। वायरल तस्वीर में पाटलिपुत्र की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई। इसे ‘पाटलीपुरा’ लिखा गया। इस तरह की लापरवाही से सोशल मीडिया पर बिहार और यहां की अंग्रेजी की जमकर किरकिरी हो रही है। हालांकि मेट्रो प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।