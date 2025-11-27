सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश
By रुस्तम राणा | Updated: November 27, 2025 14:37 IST2025-11-27T14:37:38+5:302025-11-27T14:37:38+5:30
भारत के चीफ जस्टिस, सूर्यकांत ने कहा कि क्योर एसएमए द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में, सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने एक छोटा नोट जमा किया था जिसमें उन लोगों की सफलता की कहानियों का ज़िक्र था जो कुछ क्रिएटर्स द्वारा बनाए गए गलत और टाले जा सकने वाले यूट्यूबर शो के विषय थे।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना और तीन दूसरे कॉमेडियन को निर्देश दिया कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए जाने वाले शो में उन दिव्यांग लोगों को बुलाएं जिनकी सफलता की कहानियां प्रेरणा देने वाली हैं, ताकि दिव्यांग लोगों के समय पर और असरदार इलाज के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके।
यह तब हुआ जब क्योर एसएमए फाउंडेशन ने दिव्यांग लोगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन के खिलाफ निर्देश मांगने वाली याचिका दायर की। लाइव लॉ के मुताबिक, याचिका में कहा गया, “हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जिसे दिव्यांग लोगों के माता-पिता चलाते हैं...समय रैना के एक प्रोग्राम में, बच्चों का मज़ाक उड़ाया गया था....।”
भारत के चीफ जस्टिस, सूर्यकांत ने कहा कि क्योर एसएमए द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में, सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने एक छोटा नोट जमा किया था जिसमें उन लोगों की सफलता की कहानियों का ज़िक्र था जो कुछ क्रिएटर्स द्वारा बनाए गए गलत और टाले जा सकने वाले यूट्यूबर शो के विषय थे।
‘सोशल, पेनल्टी का बोझ नहीं’
सूर्यकांत ने कहा कि यह ठीक से समझा गया है कि संबंधित मंत्रालय को एक खास फंड बनाना चाहिए, और इस फंड का प्रचार करके कॉर्पोरेशनों को एसएमए से प्रभावित लोगों सहित दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए दिल खोलकर योगदान देने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है।
सीजेआई ने कहा कि कोर्ट को उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट होंगे। उन्होंने समझाया कि कोर्ट कॉमेडियन पर सज़ा वाली नहीं, बल्कि एक सामाजिक ज़िम्मेदारी डाल रहा है, यह देखते हुए कि वे समाज में जाने-माने लोग हैं।
एएनआई ने सीजेआई कांत के हवाले से कहा, "हमें उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट होंगे। हम आप पर (कॉमेडियन पर) सज़ा वाला बोझ नहीं, बल्कि एक सामाजिक बोझ डाल रहे हैं। आप सभी समाज में अच्छी जगह वाले लोग हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।"
कांत ने कहा, “प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने फंड जुटाने के लिए महीने में कम से कम 2 इवेंट्स ऑर्गनाइज़ करने का प्रपोज़ल दिया है, उन्होंने इस कोर्ट से उन लोगों को शो में बुलाने की भी परमिशन मांगी है जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ रिकॉर्ड में लाई गई हैं... हम यह रेस्पोंडेंट्स पर छोड़ते हैं कि वे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए फंड जुटाने के मकसद से उन्हें शो में बुलाएं।”
कोर्ट का दखल कई ऐसे मामलों से हुआ जिनमें कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर गलत कमेंट्स दिखाए गए थे। स्टेट्समैन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट के छठे एपिसोड में एक बड़ा मामला सामने आया, जहाँ कंटेस्टेंट संतोष पात्रा ने दिव्यांग लोगों का अपमान करने वाले जोक्स सुनाए।