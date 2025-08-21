Pahalgam Terror Attack: मेवे और केसर पर अभी भी पहलगाम नरसंहार का साया
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: August 21, 2025
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले के महीनों बाद, लेथापोरा में श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर स्थित कभी गुलज़ार रहने वाला मेवे और केसर का बाज़ार वीरान पड़ा है, जहाँ व्यापारियों ने बिक्री लगभग पूरी तरह से ठप होने की सूचना दी है।
पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 पर्यटक और एक स्थानीय टट्टू मालिक मारे गए थे, जिससे कश्मीर के पर्यटन उद्योग में व्यापक दहशत फैल गई और बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी यात्राएँ रद्द कर दीं। मेवे की दुकानों और केसर की दुकानों के लिए मशहूर लेथापोरा सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।
इलाके की एक प्रमुख मेवे की दुकान, केसर कॉटेज के एक कर्मचारी उमर बताते थे कि हमले से पहले, यहाँ हर दिन 100 से ज़्यादा पर्यटक वाहन रुकते थे। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार ही बंद हो गया हो। दो महीने से एक भी पर्यटक नहीं आया।
हमारी दैनिक बिक्री, जो शाम तक पूरी हो जाती थी, घटकर सिर्फ़ 10 प्रतिशत रह गई है। पर्यटन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। होटल मालिकों और टूर ऑपरेटरों से लेकर दुकानदारों और ड्राइवरों तक, हज़ारों लोग मौसमी पर्यटकों पर निर्भर हैं। पर्यटकों की संख्या में अचानक आई लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट ने स्थानीय व्यापारियों की आजीविका को तबाह कर दिया है।
श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थलों के बीच स्थित लेथापोरा, यात्रियों के लिए एक प्रमुख पड़ाव बन गया था। व्यापारियों का कहना है कि देर शाम तक खुले रहने वाले इस बाज़ार का आकर्षण और ऊर्जा अब गायब हो गई है।
उमर के बकौल, चकाचौंध गायब हो गई है। दुकानें अब जल्दी बंद हो जाती हैं। पर्यटकों के बिना, यह जगह बेजान सी लगती है।" उन्हें डर है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो बहुत बुरा होगा। "हमें पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है। यह सिर्फ़ एक व्यवसाय नहीं, हमारी पहचान है।"
कई व्यापारी संघों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से पर्यटकों का विश्वास बहाल करने के लिए मुआवज़े और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया है।
इस निराशाजनक स्थिति के बावजूद, कुछ व्यापारी सतर्क रूप से आशान्वित हैं। एक व्यापारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "अगर सरकार सुरक्षा और प्रोत्साहन के ज़रिए हमारा साथ दे, तो पर्यटन फिर से पटरी पर आ सकता है। लेकिन पर्यटकों के बिना हम इस नुकसान से उबर नहीं पाएँगे।"
सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नीतिगत समर्थन और सुरक्षा की भावना भीड़ को, और उनके साथ-साथ, उन रोज़गारों को भी वापस ला पाएगी जो अब संकट में हैं।