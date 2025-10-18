बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत में ही एनडीए को लगा बड़ा झटका, छिन गई एक सीट, लोजपा(रा) उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द

By एस पी सिन्हा | Updated: October 18, 2025 17:05 IST2025-10-18T17:05:45+5:302025-10-18T17:05:45+5:30

सीमा सिंह के साथ-साथ तीन अन्य उम्मीदवारों निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार के नामांकन भी रद्द किए गए हैं।

The NDA suffered a major setback at the start of the Bihar Assembly elections, losing one seat and the nomination of LJP(R) candidate Seema Singh being rejected | बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत में ही एनडीए को लगा बड़ा झटका, छिन गई एक सीट, लोजपा(रा) उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द

बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत में ही एनडीए को लगा बड़ा झटका, छिन गई एक सीट, लोजपा(रा) उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के नामांकन के बाद ही एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी और प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। कागजातों में तकनीकी त्रुटियां और कमी पाए जाने के कारण निर्वाची पदाधिकारी ने यह फैसला लिया। सीमा सिंह के साथ-साथ तीन अन्य उम्मीदवारों निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार के नामांकन भी रद्द किए गए हैं।

हालांकि बताया जा रहा है की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से नामांकन रद्द किया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच पूरी पारदर्शिता और चुनावी नियमों के तहत की गई। चारों उम्मीदवारों के कागजातों में दस्तावेजों की कमी और तकनीकी गलतियां पाई गईं, जिसके कारण उनके नामांकन अमान्य घोषित किए गए। 

अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार के साथ पक्षपात नहीं किया गया। ऐसे में सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने को एनडीए के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से उम्मीदवार थीं। इस सीट पर अब मुख्य मुकाबला राजद और जनसुराज जैसे दलों के बीच होने की संभावना है। (वर्तमान में, 2020 के चुनाव परिणामों के अनुसार, राजद के जितेंद्र कुमार राय इस सीट से विधायक हैं)। 

सीमा सिंह मढ़ौरा सीट से लोजपा (रा) की एक मजबूत दावेदार थीं। सीमा सिंह के चुनाव मैदान से बाहर होने के बाद इस सीट का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है क्योंकि सीमा सिंह के समर्थन में स्थानीय स्तर पर अच्छी सक्रियता देखी जा रही थी। सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की एक जानी-मानी कलाकार हैं। 

उन्होंने अपने नृत्य और अभिनय से मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई है। इस बार उन्होंने राजनीति में कदम रखकर लोगों का ध्यान खींचा था। मढ़ौरा सीट से उम्मीदवार बनने के बाद वे लगातार प्रचार अभियान में सक्रिय रहीं और जनता से सीधा संवाद किया। नामांकन दाखिल करते समय सीमा सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का पूरा ब्योरा हलफनामे में पेश किया था। 

उन्होंने बताया था कि उन्होंने वर्ष 1999 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित ‘द रेम हेगर हिंडे हाई स्कूल’ से नौवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। सीमा सिंह ने कहा था कि वे अब राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहती हैं।

Web Title: The NDA suffered a major setback at the start of the Bihar Assembly elections, losing one seat and the nomination of LJP(R) candidate Seema Singh being rejected

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BiharChirag PaswanNDAबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारचिराग पासवानराष्ट्रीय रक्षा अकादमी