The Kerala Story Ban: ममता बनर्जी हिंदू विरोधी, भारत विरोधी हैं; 'द केरल स्टोरी' के प्रतिबंध पर बोलीं भाजपा सांसद- वह बंगालियों को नहीं जानती...

By अनिल शर्मा | Published: May 9, 2023 08:14 AM

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बनर्जी ने सोमवार को विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया ताकि 'घृणा और हिंसा की किसी भी घटना' से बचा जा सके। अधिकारी ने कहा कि जो भी थिएटर इस फिल्म को दिखाता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

