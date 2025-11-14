'जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर', मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर
Bihar Election Result 2025: बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह को जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के सिलसिले में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
Bihar Election Result 2025: बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती हो रही है। नतीजे आने से पहले नेताओं का जीत का दावा करना जारी है इस बीच, मोकामा में अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा अनंत सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं।
मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह को 2 नवंबर को चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी (JSP) के समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
मोकामा के उम्मीदवार के समर्थन में लगाए गए ये कोई साधारण पोस्टर नहीं हैं। पोस्टरों में उनकी जेल से संभावित रिहाई का ज़िक्र है। इन पर लिखा है: "जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा।"
चुनाव आयोग द्वारा जारी शुरुआती रुझानों के अनुसार, अनंत कुमार सिंह पहले दौर की मतगणना के बाद मोकामा में 2,716 मतों से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की वीणा देवी से है - जो पूर्व सांसद और प्रभावशाली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।
यह घटना 30 अक्टूबर को हुई थी, जब मोकामा सीट पर जन सुराज पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल दुलारचंद यादव की दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी।
"Jail Ka Faatak Tootega": Posters In Favour Of Anant Singh Surface In Mokamahttps://t.co/ZH3E1RjIfBpic.twitter.com/4PyFNRozve— NDTV (@ndtv) November 14, 2025
अनंत सिंह को उनके दो साथियों, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया था।
अपनी गिरफ्तारी के बाद, 2 नवंबर को अनंत कुमार सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने आगामी बिहार चुनावों से पहले जनता के समर्थन में "पूर्ण विश्वास" व्यक्त किया। वीडियो में उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "सत्यमेव जयते! मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है!! इसलिए अब मोकामा की जनता ही यह चुनाव लड़ेगी!"
जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव के पोस्टमॉर्टम से पता चला कि गोली लगने के बाद सदमे के कारण हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई।
मोकामा में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था।
दोनों उम्मीदवार भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिससे बिहार के सबसे अस्थिर लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में से एक में राजनीतिक विरासत के सीधे टकराव का माहौल बन गया है।