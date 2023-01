अयोध्या में भव्य राम मंदिर इस तारीख को बनकर हो जाएगा तैयार, अमित शाह ने बताई तारीख

Highlights चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुये शाह ने राम मंदिर की तारीख बताई शाह ने कहा- राहुल बाबा सबरूम से सुनिये, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो जायेगा

सबरूम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुये बृहस्पतिवार को घोषणा की कि अगले साल एक जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो जायेगा।

चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुये शाह ने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने लंबे समय तक राम मंदिर के मुद्दे को अदालत के अधिकार क्षेत्र में रखा था, जबकि मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुये शाह ने कहा, ‘‘राहुल बाबा सबरूम से सुनिये, एक जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो जायेगा। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में शाह ने भाजपा के रथयात्रा को हरी झंडी दिखायी।

इससे पहले उन्होंने उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में भी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखायी थी। इन रथ यात्राओं को उद्देश्य प्रदेश में इस साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा, ‘‘कश्मीर के पुलवामा में हुये हादसे के दस दिन के भीतर मोदी के नेतृत्व में भारतीय सैनिक पाकिस्तान के अंदर गये और सफलता पूर्वक अभियान को अंजाम दिया ।’’

#WATCH | Congress hindered the construction of Ram Temple in courts...After the SC verdict came, Modiji began the construction of the temple...Ram Temple will be ready on 1st January 2024: Union Home minister Amit Shah in Tripura pic.twitter.com/rUeWCVrvuI