Dularchand Yadav Murder case: चुनाव आयोग ने मोकामा में हुई दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद पटना के एसपी के ट्रांसफर का आदेश दिया
By रुस्तम राणा | Updated: November 1, 2025 21:01 IST2025-11-01T21:01:27+5:302025-11-01T21:01:27+5:30
जन सुराज के सपोर्टर दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या के बाद मोकामा में विधानसभा चुनावों से पहले तनाव काफी बढ़ गया है।
Dularchand Yadav Murder case: इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को जन सुराज पार्टी के एक सपोर्टर की हत्या के बाद मोकामा में हुई हिंसा के बाद पटना के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) के ट्रांसफर का आदेश दिया। जन सुराज के सपोर्टर दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या के बाद मोकामा में विधानसभा चुनावों से पहले तनाव काफी बढ़ गया है।
शुक्रवार को, यादव के समर्थकों ने कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की मोकामा उम्मीदवार वीणा देवी की गाड़ी पर पत्थर फेंके थे। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा, "कमीशन ने यह भी निर्देश दिया है कि पटना के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) विक्रम सिहाग का भी ट्रांसफर किया जाए। इसलिए, उनकी जगह किसी और अधिकारी को पोस्ट करने के लिए अधिकारियों का एक पैनल तुरंत भेजा जाए।"
Bihar | The Election Commission of India orders disciplinary action against SDO Barh Chandan Kumar, Barh-2 SDPO Rakesh Kumar and suspends SDPO Barh-2 Abhishek Singh in connection with 178-Mokama Assembly Constituency.— ANI (@ANI) November 1, 2025
The Commission has directed that Vikram Sihag,… pic.twitter.com/8KSRDCK9W5
इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को राज्य से जल्द से जल्द एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। इस बीच, अधिकारियों ने शनिवार को पुष्टि की कि इस मामले में दो स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को सस्पेंड कर दिया गया है। पटना के रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के अनुसार, घटना की शुरुआती जांच के बाद घोस्वारी SHO मधुसूदन कुमार और भदौर SHO रवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।