'इसे तुरंत रोका नहीं गया तो उद्योगों के बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा', तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले को लेकर चेन्नई के होटल संगठन ने सीएम स्टालिन को लिखा पत्र

बेंगलुरुः तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ बर्बरता और उनके साथ मारपीट की घटनाओं की चेन्नई के होटल संगठन ने निंदा की है। बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु के लोगों द्वारा हमले किए जाने को अमानवीय बताते हुए संगठन ने राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखा है और इसे तुरंत रुकवाने को कहा है।

'द चेन्नई होटल एसोसिएशन' ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इसके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसने कहा है कि तमिलनाडु में विभिन्न कार्यों में लगे उत्तरी राज्य के मजदूरों पर हमला अमानवीय कृत्य है। पत्र में लिखा गया है कि अगर इसे तुरंत रोका नहीं गया तो राज्य में उद्योगों के बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। पत्र में संगठन ने साफ लहजे में लिखा है कि उनपर इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि वे काम करना पसंद करते हैं जो हमारे लोगों को पसंद नहीं है। आज कहां गया भाईचारा?

संगठन ने सरकार से हिंदी भाषी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि इसे तुरंत बंद करने की जरूरत है नहीं तो सभी उद्योग ठप पड़ जाएंगे। पत्र में आगे कहा गया है कि भारत की एकता को बचाना है। संगठन ने मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

If North Indian migrant labour leave, most hotels in Chennai will have to shut shop! Local Tamils don’t work half as much as the arrogance they flaunt! Dravidian illiterates have been brought up on false pride and are incapable of getting employment here or anywhere else! pic.twitter.com/Mn5UiMIuwp