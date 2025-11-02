दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सियासी दलों के बीच शुरू हुआ बयान वार

पटना: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की शनिवार की देर रात हुई गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी दलों के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। अब जदयू ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि रीतलाल यादव किस मठ के महंत हैं? वहीं, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

दरअसल, शनिवार की देर रात पुलिस ने अनंत सिंह को बाढ़ के बेढ़ना स्थित उनके मार्केट से गिरफ्तार किया। उन्हें पटना एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित स्पेशल सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। वहीं, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से मोकामा में घटना हुई, उसमें गिरफ्तारी जरूरी थी। लेकिन पीएम बिहार आने वाले हैं, फिर भी हत्या के कांड रुक नहीं रहे। यह गंभीर चिंता का विषय है। बिहार में महाजंगलराज की स्थिति है यह तो होना ही था। राजद के आरोपों पर जदयू ने तीखा पलटवार किया है।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि “मोकामा मेरा जन्म स्थान है। 2005 के पहले यह क्षेत्र कत्लगाह बना हुआ था। बेटे की मौत पर पिता को रोने का अधिकार नहीं था। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद यहां स्थिति में सुधार हुआ। जमीन विवाद की घटनाएं होती रहीं, लेकिन बड़ी वारदात नहीं हुईं। चुनाव से पहले जब बड़ी घटना हुई, तो सरकार ने बिना भेदभाव के कार्रवाई की। नीरज कुमार ने कहा कि हमने तो कार्रवाई करके दिखा दिया, पर तेजस्वी यादव बताएं कि वे क्या कर रहे हैं? रीतलाल यादव किस मठ के महंथ हैं? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि राजद ने 76 प्रतिशत टिकट आपराधिक छवि वाले नेताओं को दिया है। राजद राजनीति में जंगलराज लाना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार हैं तो सब महफूज हैं, बेटियां उड़ान भरेंगी।

वहीं, तेजस्वी यादव के द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि एनडीए अपराधियों को संरक्षण देती है, पर चिराग पासवान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई, वह नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना ही हम किसी को फंसाते हैं। ऐसे में यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दुर्घटना घटी है वह दुखद है और मैं कतई इस बात का का पक्षधर नहीं हूं। अगर एक भी घटना घटती है तो वह हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है। अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी मामले में चिराग ने कहा कि जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट रूप से सामने आ जाए कि किसी षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी और जो भी गुनहगार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

तेजस्वी यादव का कहना था कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी अपराधी खरमास के पहले जेल में होंगे। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि लोग इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि खरमास आएगा। उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही जांच सामने आती है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, मैं यह मानता हूं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार एनडीए यूनाइटेड है। पिछले बार डिवाइडेड था तभी हम लोगों ने सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार तो यूनाइटेड है। महागठबंधन सरकार बनने से कोसों दूर रहने वाली है।

वहीं, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्हें तो गिरफ्तार होना ही था। अनंत सिंह की जिस तरह की छवि है और जिसके खिलाफ अनेकों आपराधिक मामले दर्ज हैं, वह तो गिरफ्तार होगा ही। तेजस्वी यादव के यह दावा करने पर कि 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसपर तेज प्रताप ने कहा कि अभी सरकार बनी तो नहीं है, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं।

वहीं अखिलेश यादव के यह कहने पर कि नीतीश कुमार चुनावी दुल्हा हैं, इसपर तेज प्रताप यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह तो बाउंड्री फांद जाते हैं। वहीं खुद की जान पर खतरा होने का दावा करने पर तेज प्रताप ने कहा कि हम तो कह ही रहे हैं कि जिस तरीके से महनार में हमारे साथ घटना हुई है तो हम सुरक्षा की मांग कर ही रहे हैं। इस सबके पीछे हमारे विरोधियों और जयचंद का हाथ हो सकता है।

