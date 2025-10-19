ठाणे शहरः एकनाथ शिंदे के साथ, अहिल्यानगर, नासिक और मुंबई के सरपंच, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना के साथ

Thane City: जमीन पर पकड़ मजबूत कर सके, खासकर उन इलाकों में जहां पार्टी का मुकाबला उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी समूह से है।

Thane:महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रविवार को दिवाली समारोह के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने मुख्य रूप से अहिल्यानगर, नासिक और मुंबई के सरपंचों, पार्षदों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सत्तारूढ़ दल में शामिल किया। सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, ‘‘मैं आप सभी का शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर महाराष्ट्र को मजबूत बनाने तथा अपने दृष्टिकोण को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे।’’

स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इस कार्यक्रम को शिवसेना के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, ताकि पार्टी अपनी जमीन पर पकड़ मजबूत कर सके, खासकर उन इलाकों में जहां पार्टी का मुकाबला उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी समूह से है।

