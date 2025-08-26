भंडारा जिले प्रभार से मुक्त कपड़ा मंत्री संजय सावकारे, पंकज भोयर होंगे नए प्रभारी मंत्री, सीएम देवेंद्र फडणवीस का फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 26, 2025 17:09 IST2025-08-26T17:08:37+5:302025-08-26T17:09:30+5:30
कपड़ा मंत्री सावकारे को भंडारा जिले के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और बुलढाणा जिले का सह-प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है।
मुंबईः महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर को संजय सावकारे के स्थान पर भंडारा जिले का नया प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव दिलीप देशपांडे द्वारा सोमवार रात जारी आदेश में कहा गया कि कपड़ा मंत्री सावकारे को भंडारा जिले के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें बुलढाणा जिले का सह-प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र में, मंत्रियों को उनके विभागों के अलावा, प्रभारी मंत्री के रूप में एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सावकारे ने कहा कि उनके गृह जिले जलगांव और भंडारा के बीच की दूरी के कारण उनके लिए पूर्वी महाराष्ट्र के भंडारा की जिम्मेदारी संभाल पाने में मुश्किल हो रही थी।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने अपनी मुश्किलें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताईं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।’’ भोयर ने उन्हें नयी जिम्मेदारी सौंपने के लिए भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह भंडारा में सुशासन और विकास सुनिश्चित करेंगे। इस बीच, भंडारा से शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दावा किया कि सावकारे पर पद छोड़ने का दबाव था।
भोंडेकर ने कहा, ‘‘पिछले 10-15 दिनों से मैं सुन रहा था कि सावकारे खुद कुछ मुश्किलों के चलते भंडारा के प्रभारी मंत्री के पद पर बने रहने को तैयार नहीं हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि कई मांगों और प्रशासनिक प्रावधानों के बावजूद सावकारे ने भंडारा में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री उसी जिले के निवासी होने चाहिए।