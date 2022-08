कर्नाटक में आजादी के जश्न में खलल, शिवमोग्गा में वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर तनाव, लगा कर्फ्यू

Highlights शिवमोग्गा जिले के कुछ हिस्सों में धारा 144 को लागू कर दी गई है अमीर अहमद सर्कल में वीर सावरकर का पोस्टर लगाए जाने के बाद हुआ तनाव वीर सावरकर का पोस्टर हटाकर लगाया गया था टीपू सुल्तान का पोस्टर

बेंगलुरु: कर्नाटक के शिवमोग्गा में स्वतंत्रता दिवस पर अमीर अहमद सर्कल में वीर सावरकर का पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कुछ टीपू सुल्तान के अनुयायियों ने हिंदू समर्थक समूहों द्वारा लगाए गए पोस्टर का विरोध किया। हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा सावरकर फ्लेक्स को हटाने के प्रयासों के विरोध के बाद कर्नाटक पुलिस ने शिवमोग्गा जिले के कुछ हिस्सों में धारा 144 को लागू कर दी गई है।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, टीपू सुल्तान के अनुयायियों के एक समूह ने शहर के अमीर अहमद सर्कल में टीपू सुल्तान के बैनर लगाने के लिए वीडी सावरकर के बैनर हटाने की कोशिश के बाद सीआरपीसी की धारा 144 लागू को लागू कर दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज का प्रयोग किया है।

इसी तरह की एक घटना मंगलुरु में सुरथकल जंक्शन पर देखने को मिली, जहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के कार्यकर्ताओं द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद सावरकर के पोस्टर को हटाया गया।

Shivamogga, Karnataka | Section 144 of the CrPC imposed after a group of Tipu Sultan followers tried to remove banners of VD Savarkar to install Tipu Sultan's banners in the Ameer Ahmad circle of the city. Mild lathi charge used by police. Situation tense: Shivamogga Police