तेलंगाना के इंजीनियर को अमेरिकी पुलिस ने मारी गोली, शव वापस लाने के लिए परिवार ने मांगी विदेश मंत्रालय से मदद

US: महबूबनगर शहर का एक परिवार अपने बेटे मोहम्मद निज़ामुद्दीन का शव वापस लाने के लिए भारत और तेलंगाना राज्य सरकारों से सहायता मांग रहा है।

US: भारत के तेलंगाना के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में अपने रूममेट के साथ "झगड़े" के बाद पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। महबूबनगर ज़िले के मृतक, जिसकी पहचान मोहम्मद निज़ामुद्दीन के रूप में हुई है, 2016 में फ्लोरिडा कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया था।

उसके परिवार ने बताया कि एमएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह एक कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर शामिल हो गया और बाद में पदोन्नति के बाद कैलिफ़ोर्निया चला गया। उसके पिता, मोहम्मद हसनुद्दीन ने अपने बेटे के एक दोस्त से मिली जानकारी का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह घटना 3 सितंबर को हुई थी, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। हसनुद्दीन ने केंद्र सरकार से अपने बेटे के पार्थिव शरीर को घर वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया है। 

विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, "आज सुबह, मुझे पता चला कि उसे (निज़ामुद्दीन) सांता क्लारा पुलिस ने गोली मार दी है और उसका पार्थिव शरीर कैलिफ़ोर्निया के सांता क्लारा के किसी अस्पताल में है। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी।"

मृतक के पिता ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, उनके बेटे और रूममेट के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। हालाँकि, घटना का विवरण स्पष्ट नहीं है, उन्होंने आगे बताया।

हसनुद्दीन ने जयशंकर से वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास और सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास से उनके बेटे के पार्थिव शरीर को महबूबनगर वापस लाने में मदद करने का आग्रह किया। इस बीच, मृतक के एक रिश्तेदार ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि निज़ामुद्दीन के पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया था, जब उसके रूममेट के साथ एसी को लेकर झगड़ा चाकूबाजी में बदल गया।

रिश्तेदार ने आगे कहा, "जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, तो उन्होंने कमरे में मौजूद लोगों से अपने हाथ दिखाने को कहा। एक लड़के ने ऐसा किया, जबकि दूसरे ने नहीं। इसके बाद पुलिस ने चार राउंड फायरिंग की और बच्चे को गोली लग गई। यह बेहद अफसोस की बात है कि, रिपोर्टों के अनुसार, कोई उचित जाँच नहीं हुई और गोलीबारी इतनी जल्दी हो गई।" 

उन्होंने मृतक के शव को घर वापस लाने में मदद का अनुरोध भी दोहराया और कहा, "हम शव को महबूबनगर लाने में तेलंगाना सरकार से भी सहायता का अनुरोध करते हैं। परिवार को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है।"

मज्लिद बचाओ तहरीक (एमबीटी) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने एक्स को वह पत्र साझा किया जो हसनुद्दीन ने जयशंकर को लिखा था, जिसमें विदेश मंत्री से इस संबंध में परिवार की मदद करने का आग्रह किया गया था।

