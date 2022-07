पीएम मोदी की जगह केसीआर ने की यशवंत सिन्हा की अगवानी, हैदराबाद में बीजेपी-टीआरएस आमने-सामने

Highlights हैदराबाद में मुख्यमंत्री केसीआर ने नहीं की पीएम मोदी की अगवानी यशवंत सिन्हा ने तेलंगाना को बताया 'चमत्कार' हैदराबाद की सड़कों पर छिड़ा पोस्टर वार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी और राज्य में सरकार चला रही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के बीच शक्ति प्रदर्शन देखने मिल रहा है. हैदराबाद में जहां बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच चुके है तो वहीं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में रैली का भी ऐलान किया हुआ है.

हैदराबाद में मुख्यमंत्री केसीआर ने नहीं की पीएम मोदी की अगवानी

हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में जहां यशवंत सिन्हा के स्वागत के लिए टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव खुद मौजूद रहे तो वहीं कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए राज्य के तमाम बीजेपी नेता बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे थे.

TRS President, CM Sri K Chandrashekar Rao received the opposition Presidential candidate Sri @YashwantSinha ji at the Begumpet Airport. TRS Working President Sri @KTRTRS, Ministers, MPs, MLAs, and other TRS leaders were also present. pic.twitter.com/NTNuEVfaV2