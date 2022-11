‘भाजपा की केवल एक ही नीति है...राम नाम जपना, पराया लीडर अपना’, बोली केसीआर की बेट के कविता, कहा- हमें डराया नहीं जा सकता

Highlights केसीआर की बेट के कविता ने पार्टी के एक सभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ‘भाजपा की केवल एक ही नीति है...राम नाम जपना, पराया लीडर अपना।’ ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि हम तेलंगाना के लोग है, हमें धमकाया नहीं जा सकता है।

हैदराबाद:तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के. कविता ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नेताओं को धमकाने तथा भाजपा में शामिल कराने के लिए ‘खरीद-फरोख्त’ की कोशिश का आरोप लगाया है।

येल्लारेड्डी विधानसभा में एक सभा में टीआरएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कविता ने कहा कि भाजपा केवल एक ही नीति जानती है कि ‘राम नाम जपना, पराया लीडर (नेता) अपना’। उन्होंने कहा कि खरीद-फरोख्त की कोशिश करते समय भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं के उत्पीड़न के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है।

Telangana | The only policy that BJP preaches is 'Ram-Ram Japna, Paraya Leader Apna. If the party fails in its horse trading attempts, it uses central agencies to harass leaders of opposition parties: TRS MLC K Kavitha pic.twitter.com/hlqAlr50BO