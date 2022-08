नीतीश कुमार से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, सुशील मोदी ने कहा- ये दिन में सपने देखने वालों की बैठक है

Highlights बिहार दौरे पर हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की सुशील मोदी ने दिन में सपने देखने वालों की मुलाकात बताया

पटना: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की।

के चंद्रशेखर राव की नीतीश कुमार से मुलाकात को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों एक साथ लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव की मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे "दो दिन में सपने देखने वालों का मिलन" कहा है। दोनो नेताओं की मुलाकात पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह दो ऐसे नेताओं की बैठक है जो एक साथ हैं, जो अपने-अपने राज्यों में अपना आधार खो रहे हैं और देश का प्रधान मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं।

सुशील मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात पर कहा कि यह दिन में सपने देखने वाले दो ऐसे नेताओं की बैठक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं सकते हैं। सुशील मोदी ने विपक्षी एकता का नवीनतम कॉमेडी शो करार दिया।

बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ कर राजद के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की तैयारी हो रही है। हालांकि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का समर्थन करेगी, इसकी संभावना कम ही है। के चंद्रशेखर राव से नीतीश कुमार की मुलाकात को तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

अपने बिहार दौरे के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ गलवान घाटी में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों और हाल ही में एक आग दुर्घटना में मारे गए 12 बिहार श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवार को 10 लाख रुपये और मृत प्रवासी श्रमिकों के परिजनों को 5 लाख रुपये के चेक सौंपें।

