अमित शाह की चप्पल उठाते दिखे तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष, वीडियो सामने आने के बाद TRS ने कहा- लोग 'गुजरात के गुलामों' को देख रहे हैं

Highlights तेलंगाना भाजपा प्रमुख द्वारा अमित शाह का चप्पल उठाने जाने पर TRS ने कसा तंज। टीआरएल ने पूरे मामले को तेलंगामा अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि राज्य के लोग 'गुजरात के गुलामों' को देख रहे हैं टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने भी पूरे वाकये को 'सर्वश्रेष्ठ गुलामगिरी' करार दिया।

हैदराबाद: तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) ने एक वायरल वीडियो को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया है। इसमें तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चप्पल उठाकर उनके सामने रखते नजर आ रहे हैं। वीडियो उस समय का है जब अमित शाह एक मंदिर से बाहर निकल रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद टीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव ने तंज कसा है।

केटी रामाराव ने संजय कुमार के चप्पल उठाने को तेलंगाना के गौरव से जोड़ते हुए ट्वीट किया, 'राज्य के लोग 'गुजरात के गुलामों' को देख रहे हैं और तेलंगाना के 'स्वाभिमान' को बदनाम करने के किसी भी प्रयास को उलट देंगे।' इस ट्वीट के साथ केटी रामाराव ने हैशटैग "#TelanganaPride" भी लिखा।

वहीं, टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने राज्य भाजपा प्रमुख के कृत्य को 'सर्वश्रेष्ठ गुलामगिरी' करार दिया।

Telangana BJP state president MP Bandi Sanjay rushing to give foot-ware to his colleague MP Amit Shah!



Gulamgiri at its best 👇 pic.twitter.com/W1yXFI6zVZ