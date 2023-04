तेजस्वी यादव ने वादे के मुताबिक 3 लाख नौकरियां न दे पाने का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा, बोले- "भाजपा बिहार सरकार को काम नहीं करने दे रही है"

Highlights दिल्ली में ईडी के सामने पेशी से पहले तेजस्वी यादव ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप तेजस्वी ने कहा कि बिहार के युवाओं को 3 लाख नौकरियां नहीं दे पाने के लिए भाजपा जिम्मेदार है बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नौकरी न मिले इसलिए भाजपा रोड़े अटका रही है

दिल्ली:बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 3 लाख नौकरियां नहीं दे पाने के लिए मुख्य विपक्षी दल भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को रेलवे भूमि-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेशी से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि राजद ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि हर साल लगभग 3 लाख नौकरियां दी जाएंगी लेकिन भाजपा इसमें अड़चन पैदा कर रही है।

उन्होंने कहा राजद चुनाव पूर्व युवाओं से किये 3 लाख नौकरियों के वादे पर प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा नहीं चाहती कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिले। इसलिए वो इस काम में रोड़े अटका रही है। भाजपा नहीं चाहती की बिहार में सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, "हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रही है और सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं।"

#WATCH | ...Around 3 lakhs jobs will be provided as we had committed before. We are working for the people but they (BJP) are creating problems for us and not letting our govt work: Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav



