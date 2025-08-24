तेजस्वी ने चिराग को शादी करने की सलाह दी, राहुल गांधी बोले 'यह बात मुझ पर भी होती है लागू' | VIDEO

हम चिराग पासवान को यह सलाह जरूर देंगे कि वह मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।" उनके साथ बैठे राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, "यह बात मुझ पर भी लागू होती है।"

पटना: राजनीतिक चर्चा से हटकर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को शादी के मुद्दे पर हल्की-फुल्की बातचीत में बदल दिया।

लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा, "चिराग पासवान आज का मुद्दा नहीं हैं... न ही जनता उनके बारे में पूछ रही है... लेकिन हम चिराग पासवान को यह सलाह जरूर देंगे कि वह मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।"

उनके साथ बैठे राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, "यह बात मुझ पर भी लागू होती है।" यह बहस तब और आगे बढ़ी जब तेजस्वी ने कहा, "पापा (लालू यादव) तो बहुत समय से यही कह रहे हैं।" इस पर राहुल हँसे और बोले, "हाँ, बातचीत चल रही है।"

यह हल्की-फुल्की बहस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बिहार के पूर्णिया ज़िले में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा फिर से शुरू करने के बाद हुई। दोनों नेता इस मार्च में मोटरसाइकिल पर सवार हुए। विपक्षी दल राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में यह यात्रा निकाल रहे हैं।

