WATCH: अवॉर्ड शो में धोती-कुर्ता पहनकर रैंप पर उतरे तेज प्रताप यादव, राजनेता के 'देसी लुक' का वीडियो वायरल
By रुस्तम राणा | Updated: October 5, 2025 15:13 IST2025-10-05T15:13:24+5:302025-10-05T15:13:24+5:30
अपनी अपरंपरागत अदाओं और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए मशहूर तेज प्रताप ने सादे सफेद धोती-कुर्ता पहनकर रैंप वॉक किया और खूब तालियाँ बटोरीं।
पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का पारंपरिक धोती-कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बना दिया है। कथित तौर पर यह क्लिप एक अवॉर्ड शो की है, जिसमें तेज प्रताप दर्शकों की ज़ोरदार तालियों के बीच आत्मविश्वास से अपना देसी लुक दिखा रहे हैं।
तेज प्रताप के देसी रैंप वॉक ने बटोरी वाहवाही
अपनी अपरंपरागत अदाओं और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए मशहूर तेज प्रताप ने सादे सफेद धोती-कुर्ता पहनकर रैंप वॉक किया और खूब तालियाँ बटोरीं। दर्शकों की माँग पर, उन्होंने "एक बार फिर!" के नारों के बीच कार्यक्रम के आयोजकों के साथ रैंप वॉक किया। उनकी सोशल मीडिया टीम द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तेज़ी से फैल गया और कुछ ही घंटों में हज़ारों व्यूज़ और कमेंट्स बटोरे।
यूज़र्स ने उनके आत्मविश्वास और अंदाज़ की तारीफ़ की। "शानदार परफॉर्मेंस", "इसे बोलते हैं मल्टी-टैलेंटेड" और "तेजू भैया अलग ही हैं" जैसे कमेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गए। एक अन्य यूज़र ने उन्हें "नेक दिल इंसान" बताया, जिससे पारंपरिक राजनीतिक हलकों से परे इस राजनेता की बढ़ती ऑनलाइन लोकप्रियता पर ज़ोर दिया गया।
नाट्य शैली का एक जाना-पहचाना अंदाज़
तेज प्रताप लंबे समय से नाट्य कला को राजनीतिक संदेश के साथ मिलाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी भगवान कृष्ण की वेशभूषा में बांसुरी बजाई है, भगवान शिव के भक्त के रूप में जलाभिषेक किया है, और एक बार तो एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों को नचाया भी है।
एक अनोखे राजनेता के रूप में उनकी छवि अक्सर उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों और सार्वजनिक बयानों से मिलती-जुलती है। इस साल की शुरुआत में अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से पहले, उन्होंने यह कहकर बहस छेड़ दी थी कि, "भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे।"