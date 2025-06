Tej Pratap Yadav News: तेजस्वी- लालू यादव को चुनाव से पहले टेंशन देंगे तेज प्रताप यादव?, भव्य कार्यालय में प्रवेश, अटकलों का बाजार गर्म, देखें वीडियो

Highlights वीडियो में खास तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ा गया है, जो इसे और नाटकीय बनाता है। हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं, यदि हममें उन्हें पूरा करने का साहस हो। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद भी मां-बाप के प्रति उनकी निष्ठा डिगी नहीं है।

पटनाः प्रेम प्रसंग को लेकर विवादों के घेरे में आए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इसमें वह एक भव्य कार्यालय में 'शेर' जैसे अंदाज में प्रवेश करते दिखते हैं और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हैं। पीछे दीवार पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें लगी हुई हैं। मेज पर मोर पंख और तिरंगा झंडा भी देखा जा सकता है।

वीडियो में खास तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ा गया है, जो इसे और नाटकीय बनाता है। वीडियो को पोस्ट करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं, यदि हममें उन्हें पूरा करने का साहस हो। वीडियो में दिख रहा है कि परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद भी मां-बाप के प्रति उनकी निष्ठा डिगी नहीं है।

“All our dreams can come true; if we have the courage to pursue them. #TejPratapYadav#India#Biharpic.twitter.com/114CLGMZyd