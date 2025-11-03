'उन्हें रसोइया होना चाहिए था': बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप ने राहुल गांधी को दी करियर की सलाह

नई दिल्ली: आरजेडी के पूर्व नेता और अब जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नेता बनने के बजाय "रसोइया" (कुक) बन जाना चाहिए। तेज प्रताप, राहुल गांधी के हाल ही में बिहार के बेगूसराय दौरे पर रिएक्शन दे रहे थे, जहां उन्होंने इलाके के मछुआरों से बात की और मछली पकड़ने के लिए एक तालाब में कूद गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है।

तेज प्रताप ने न्यूज़ एजेंसी PTI से कहा, "राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वह अपनी पूरी ज़िंदगी मछली पकड़ने में बिताएंगे। देश अंधेरे में डूब जाएगा। 'जलेबी छानना, मछली पकड़ना, उनको तो रसोइया होना चाहिए था' (वह जलेबी बनाते हैं, मछली पकड़ते हैं, उन्हें तो कुक होना चाहिए था।) वह नेता क्यों बन गए?"

यह भी पढ़ें | बिहार में कुपोषण और गरीबी में सुधार हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर योजनाएं फेल हो रही हैं। राहुल गांधी ने रविवार को स्थानीय मछुआरों के साथ मछली पकड़ने की पारंपरिक रस्म में हिस्सा लिया। दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में कैंपेन कर रहे कांग्रेस नेता एक तालाब में कूद गए और हाथों और जाल से मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीके में शामिल हुए।

#WATCH | Patna, Bihar: Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav says, "Rahul Gandhi's job is to ride a motorcycle and spread pollution. He'll spend his entire life fishing. The country will be plunged into darkness... 'Jalebi chhan'na, machli pakadna, unko toh rasoiya hona… pic.twitter.com/wc8NyNVvlM — ANI (@ANI) November 3, 2025

इससे पहले, बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी का मज़ाक उड़ाते हुए कहा था कि उन्हें पकड़ी गई मछलियों की संख्या से भी कम वोट मिलेंगे। रवि किशन ने कहा, "जितनी मछली उन्होंने कल पकड़ीं, उससे भी कम वोट उन्हें मिलेंगे। खैर, ठीक है, कम से कम उनका स्विमिंग स्टाइल तो अच्छा था। हम वहां वोट पकड़ रहे हैं, और वह मछली पकड़ने में बिज़ी हैं।"

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए वोटिंग 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगी। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उन्होंने 16 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। 13 अक्टूबर को JJD ने नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी।

