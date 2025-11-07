दिल्ली एयरपोर्ट में तकनीकी गड़बड़ी से मची अफरा-तफरी, 100 से ज्यादा उड़ानें लेट

By अंजली चौहान | Updated: November 7, 2025 09:47 IST2025-11-07T09:47:03+5:302025-11-07T09:47:54+5:30

Delhi Airport: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह बाधित हो गया, जिससे 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं और पूरे उत्तर भारत में देरी हुई।

Technical glitch causes chaos at Delhi airport delays over 100 flights | दिल्ली एयरपोर्ट में तकनीकी गड़बड़ी से मची अफरा-तफरी, 100 से ज्यादा उड़ानें लेट

दिल्ली एयरपोर्ट में तकनीकी गड़बड़ी से मची अफरा-तफरी, 100 से ज्यादा उड़ानें लेट

Delhi Airport: दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार, 7 नवंबर की सुबह कई उड़ानें लेट होने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते करीब 100 से ज्यादा विमानों को विलंबित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम से तकनीकी खराबी के कारण हवाई यातायात नियंत्रक स्वचालित रूप से उड़ान योजनाएँ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

मालूम हो कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहाँ प्रतिदिन 1,500 से ज़्यादा उड़ानों का आवागमन होता है।

जानकारी के अनुसार, स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) में कुछ समस्याएँ हैं, जो ऑटो ट्रैक सिस्टम (एएमएस) के लिए जानकारी प्रदान करती है, जो उड़ान योजनाएँ प्रदान करती है।

जानकारी के अनुसार, सिस्टम में लगातार आ रही समस्याओं के कारण, हवाई यातायात नियंत्रक उपलब्ध डेटा के साथ मैन्युअल रूप से उड़ान योजनाएँ तैयार कर रहे हैं, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और परिणामस्वरूप, कई उड़ानें विलंबित हो रही हैं।

अधिकारियों यह भी कहा कि इन समस्याओं के कारण हवाई अड्डे पर हवाई यातायात में भी भीड़भाड़ हो रही है और अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह हवाई अड्डे पर 100 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं।

फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों के प्रस्थान में लगभग 50 मिनट की देरी हो रही है।

इस गड़बड़ी के कारण टर्मिनल और विमान में सवार यात्रियों को प्रस्थान की मंज़ूरी का इंतज़ार करते हुए घंटों इंतज़ार करना पड़ा। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि तकनीकी टीमें सर्वर की समस्या को ठीक करने में जुटी हैं और परिचालन धीरे-धीरे बहाल हो रहा है।

Web Title: Technical glitch causes chaos at Delhi airport delays over 100 flights

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Airports Authority of IndiaAirports Authority of Indiadelhiदिल्लीहवाई जहाज