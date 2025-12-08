टीएमसी सांसद ने PM मोदी द्वारा बंकिम चंद्र को ‘बाबू’ की जगह ‘दा’ कहने पर जताई आपत्ति, प्रधानमंत्री को भाषण के बीच में रोका, VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: December 8, 2025 16:43 IST2025-12-08T16:43:57+5:302025-12-08T16:43:57+5:30

अपने भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि 1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजों ने बंगाल को अपनी बांटने वाली “फूट डालो और राज करो” की रणनीति के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया, उनका मानना ​​था कि बंगाल को कमजोर करने से आखिरकार पूरा देश कमजोर हो जाएगा।

टीएमसी सांसद ने PM मोदी द्वारा बंकिम चंद्र को ‘बाबू’ की जगह ‘दा’ कहने पर जताई आपत्ति, प्रधानमंत्री को भाषण के बीच में रोका, VIDEO

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ पर एक खास चर्चा शुरू की – जो इसकी 150वीं सालगिरह पर था। अपनी बात के दौरान, पीएम मोदी ने एक मौके पर गाने के कंपोज़र, बंकिम चंद्र चटर्जी को ‘बंकिम दा’ कहा। हालांकि, इस बात पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद (MP) सौगत रॉय ने तुरंत एतराज़ जताया, और कहा कि PM को इसकी जगह ‘बंकिम बाबू’ का इस्तेमाल करना चाहिए। 

पीएम मोदी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, “मैं बंकिम बाबू कहूंगा। धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं,” मज़ाक में कहा, “क्या मैं आपको दादा कह सकता हूं, या यह भी कोई मुद्दा है?”

लोकसभा में दा बनाम बाबू

‘दा’, ‘दादा’ का छोटा रूप है, जिसका मतलब है बड़ा भाई, जिसका इस्तेमाल अनौपचारिक रूप से किसी बड़े, जान-पहचान वाले या दोस्ताना तरीके से सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसी को ‘बंकिम दा’ कहना दोस्ताना और जाना-पहचाना लगता है।

दूसरी तरफ, ‘बाबू’ शब्द फॉर्मल और इज्ज़तदार है और पुराने समय से पढ़े-लिखे, इज्ज़तदार लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। कभी-कभी, इसे कॉलोनियल ज़माने के समझदार बंगालियों के लिए मज़ाकिया तौर पर कहा जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश कल्चर में ‘अडैप्ट’ होने की कोशिश की, और सो-कॉल्ड बाबू कल्चर को अपनाने की इच्छा रखने वाले के तौर पर नाम कमाया।

PM मोदी ने क्या कहा?

अपने भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि 1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजों ने बंगाल को अपनी बांटने वाली “फूट डालो और राज करो” की रणनीति के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया, उनका मानना ​​था कि बंगाल को कमजोर करने से आखिरकार पूरा देश कमजोर हो जाएगा।

उन्होंने 1905 में बंगाल के बंटवारे का भी ज़िक्र किया। पीएण मोदी ने कहा कि 'वंदे मातरम' बंगाल को जोड़ने वाला नारा बन गया और बाद में इसने स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया, जबकि अंग्रेजों ने इस गाने पर बैन लगा दिया था और इसे गाने या छापने वालों को सज़ा दी थी।

PM मोदी ने संसद के चल रहे विंटर सेशन के दौरान लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस शुरू करते हुए कहा, “बंगाल का बंटवारा हुआ लेकिन स्वदेशी आंदोलन ज़ोर पकड़ गया। वंदे मातरम पूरे देश में गूंजा। बंकिम ने अपने गाने से एक भाव विश्व बनाया। अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर बैन लगा दिया था। वंदे मातरम गाने, छापने या यहां तक ​​कि शब्द बोलने पर भी सज़ा हो सकती थी।” 

