महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा- यह सच है कि वीर सावरकर अंग्रेजों के दोस्त थे

मुंबई: भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पात्र रहे वीर सावरकर को लेकर सियासी पारा गरम है। कांग्रेस पार्टी जहां वीर सावरकर को अंग्रेजों का साथी बता रही है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में पेश करती आई है। इस बहस के बीच शुक्रवार को महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी सावरकर को अंग्रेजों का दोस्त बताया है।

एएनआई न्यूज एजेंसी के हवाले से तुषार गांधी ने कहा, यह सच है कि वीर सावरकर अंग्रेजों के दोस्त थे, उन्होंने अंग्रेजों से जेल से बाहर निकलने के लिए माफी मांगी...ऐसा नहीं है कि हमने इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया है, इतिहास में सबूत हैं।

