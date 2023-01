रामचरितमानस विवाद: स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- 'अगर महंत मेरा सिर जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वो आतंकी नहीं?', देखें वीडियो

Highlights समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं। मौर्य ने पूछा कि अगर महंत मेरा सिर काटने और मेरी जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं हैं?

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। मौर्य ने हाल ही में यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि रामचरितमानस की कुछ कड़ियां जाति के आधार पर समाज के एक बड़े तबके का अपमान करती हैं और इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वहीं, अब इसपर उनका बयान सामने आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति किसी का सिर काटने या किसी की जीभ काटने की बात करता, तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता। अगर महंत मेरा सिर काटने और मेरी जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं हैं?"

