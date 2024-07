सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना पर की ममता बनर्जी की आलोचना, ट्वीट कर कही ये बात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की ताजा घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि राज्यभर में कंगारू अदालतें स्थापित की जा रही हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं के मामले में त्वरित न्याय प्रदान कर रही हैं।

उन्होंने हावड़ा जिले के डोमजूर इलाके में एक महिला के खिलाफ हिंसा के एक ताजा मामले का हवाला देते हुए यह बात कही, जहां सजा के तौर पर एक महिला के बाल कैंची से काट दिए गए। घटना के बारे में बोलते हुए सुवेंदु ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल आरोपी टीएमसी से करीब से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध मध्यकालीन बर्बरता का नया प्रकरण। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस बार यह डोमजूर है; हावड़ा। आपकी जानकारी के लिए, डोमजूर कोई सुदूर जगह नहीं है। यह हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। कूच बिहार से चोपड़ा तक अरियादाहा से डोमजूर तक, पीड़ा जारी है। कल सज़ा के तौर पर एक महिला के बाल बेतरतीब ढंग से कैंची लगाकर काट दिए गए।"

उन्होंने ये भी लिखा, "इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले निर्दयी क्रूर ईशा लश्कर, अबुल हुसैन लश्कर, सईम लश्कर, मकबुल अली, इसराइल लश्कर, अरबाज़ लश्कर और महेबुल्लाह मिद्दे टीएमसी पार्टी से निकटता से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि राज्य भर में कंगारू अदालतें स्थापित की जा रही हैं और त्वरित न्याय दिया जा रहा है, खासकर महिलाओं के मामले में।"

Latest Episode of "Medieval Barbarism against Women in Bengal".



SHAME SHAME SHAME



This time it's Domjur; Howrah.

FYI, Domjur is not a remote place. It comes under the jurisdiction of Howrah City Police.



From Cooch Behar to Chopra to Ariadaha to Domjur, the agony continues.… pic.twitter.com/GA5CITgcfh