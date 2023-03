पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह की तलाश जारी, अब 20 मार्च तक इंटरनेट सेवा को किया गया निलंबित

Highlights अभियान में पुलिस ने दलजीत सिंह कलसी उर्फ ​​सरबजीत सिंह कलसी को गिरफ्तार किया जो वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के कथित सलाहकार और फाइनेंसर था अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने शनिवार देर शाम भगोड़ा घोषित कर दिया

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं पर निलंबन को पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में 20 मार्च (12:00 घंटे) तक बढ़ा दिया है। सार्वजनिक सुरक्षा के हित में पंजाब सरकार के गृह मामलों और न्याय विभाग ने यह फैसला किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि पंजाब पुलिस ने दलजीत सिंह कलसी उर्फ ​​सरबजीत सिंह कलसी को गिरफ्तार किया, जो वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के कथित सलाहकार और फाइनेंसर था।

खालिस्तान समर्थक संगठन, वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने शनिवार देर शाम भगोड़ा घोषित कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद कहा गया कि वह फरार है। शनिवार को पंजाब पुलिस ने संगठन के सदस्यों के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया था, जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

All mobile internet services, all SMS services (except banking & mobile recharge) & all dongle services provided on mobile networks, except the voice call, in the territorial jurisdiction of Punjab suspended till March 20 (12:00 hours) in the interest of public safety