PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी के गिरफ्तारी के हक को बरकरार रखा, कहा- ये प्रक्रिया मनमानी नहीं

Highlights पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा- आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी देना अनिवार्य नहीं, केवल बता देना काफी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पीएमएलए के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में दी गई थी चुनौती।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। कोर्ट ने पीएमएलए के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) प्रवर्तन निदेशालय का एक आंतरिक दस्तावेज है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी को केवल यह बता देना काफी है कि उसे किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है।

