कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना मंत्री विजय शाह को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Supreme Court reprimand minister Vijay Shah: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने शाह को याद दिलाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए, खासकर तब जब देश ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति का सामना कर रहा हो।

अदालत ने शाह की आलोचना की, जिन्होंने अपनी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए एफआईआर के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, और पूछा कि वह हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकते। सीजेआई ने शाह के वकील से कहा, "आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।"

#BREAKING: CJI B.R. Gavai-led bench says remarks by BJP Minister Kunwar Vijay Shah against Colonel Sophia Qureshi was "irresponsible" when the country is going through such a time#ColonelSophiaQureshi#OperationSindoor#SupremeCourtpic.twitter.com/yjROWC9AKE