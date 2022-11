चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल देख सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसे बहुत 'जल्दबाजी' में पास किया गया

Highlights चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की गई। कोर्ट ने मूल फाइल पर गौर करते हुए कहा कि कि फाइल बहुत जल्दबाजी में पास की गई। कोर्ट ने कहा- हम कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन क्या यह जल्दबाजी में किया गया था? ऐसी क्या जल्दबाजी थी?'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गुरुवार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल अदालत के सामने पेश की गई। इसके बाद कोर्ट ने मूल फाइल पर गौर करते हुए कहा कि कि फाइल बहुत ‘‘जल्दबाजी’’ में पास की गई। कोर्ट ने कहा, 'चुनाव आयुक्त का पद 15 मई को रिक्त हुआ और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की फाइल को ‘बहुत तेजी से’ पास कर दिया गया।'

पांच जजों की संविधान पीठ ने लगातार तीसरे दिन मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, 'कानून मंत्री ने चुने गए चार नामों की सूची में से नामों को चुना...फाइल 18 नवंबर को रखी गई थी, उसी दिन पास कर दी गई। यहां तक ​​कि पीएम भी उसी दिन नाम की सिफारिश करते हैं। हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या यह जल्दबाजी में किया गया था? ऐसी क्या जल्दबाजी थी?'

Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S