राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को जल्द हटाएं, उच्चतम न्यायालय ने दिया आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 11:29 IST2025-11-07T11:29:45+5:302025-11-07T11:29:51+5:30
नई दिल्लीः आवारा कुत्तों मामले पर सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने एनएचएआई सहित प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजमार्गों, एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करें। न्यायालय ने प्राधिकारियों से राजमार्गों के उन हिस्सों की पहचान करने के लिए संयुक्त अभियान चलाने को कहा जहां आवारा पशु अक्सर पाए जाते हैं।